В Китае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, 18 погибших

Еще 14 человек получили ранения

В Китае в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли 18 человек. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает South China Morning Post.

"По меньшей мере 18 человек были убиты и еще 14 получили ранения в результате лобового столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Китае", - говорится в сообщении.

Как сообщается, авария произошла вчера, 29 июня 2018 года в китайской провинции Хунань, где автобус с пассажирами выехав на встречную полосу столкнулся с полуприцепом. В результате ДТП на месте погибли 9 пассажиров автобуса и один пассажир грузовика, а сегодня, 30 июня, количество жертв возросло до 18.

Фото: ДТП в Китае (twitter.com/scmp_news)

Напомним, ранее сообщалось, что в Румынии в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попал автобус с гражданами Украины, которые возвращались с отдыха в Болгарии.