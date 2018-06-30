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В Китае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, 18 погибших

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 11:19
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)

Еще 14 человек получили ранения

В Китае в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли 18 человек. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает South China Morning Post.

"По меньшей мере 18 человек были убиты и еще 14 получили ранения в результате лобового столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Китае", - говорится в сообщении.

Как сообщается, авария произошла вчера, 29 июня 2018  года в китайской провинции Хунань, где автобус с пассажирами выехав на встречную полосу столкнулся с полуприцепом. В результате ДТП на месте погибли 9 пассажиров автобуса и один пассажир грузовика, а сегодня, 30 июня, количество жертв возросло до 18. 

Фото: ДТП в Китае (twitter.com/scmp_news)

Напомним, ранее сообщалось, что в Румынии в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попал автобус с гражданами Украины, которые возвращались с отдыха в Болгарии.

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Теги публикации: ДТП, Китай  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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