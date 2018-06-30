В Китаї пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, 18 загиблих

Ще 14 людей отримали поранення

У Китаї в результаті зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою загинули 18 осіб. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє South China Morning Post.

"Щонайменше 18 людей загинули і ще 14 отримали поранення в результаті лобового зіткнення пасажирського автобуса і вантажівки в Китаї", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, аварія сталася вчора, 29 червня 2018 року в китайській провінції Хунань, де автобус з пасажирами виїхавши на зустрічну смугу зіткнувся з напівпричепом. В результаті ДТП на місці загинули 9 пасажирів автобуса та один пасажир вантажівки, а сьогодні, 30 червня, кількість жертв зросла до 18.

Фото: ДТП в Китае (twitter.com/scmp_news)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Румунії в дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) потрапив автобус з громадянами України, які поверталися з відпочинку в Болгарії.