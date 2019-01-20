В Китае ожидается самый медленный рост ВВП за 28 лет

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Эксперты считают, что реальный рост меньше тех цифр, что публикуют власти

Эксперты и аналитики заявили, что по итогам 2018 года темпы роста экономики в Китае составят 6,6%, что станет самым низким показателем с 1990 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальные власти Китая должны объявить данные о росте экономики в понедельник, 22 января, но некоторые аналитики заявили, что реальный рост ВВП страны уже сейчас является меньшим тех цифр, которые публикуют власти.

Эксперты считают, что основными причинами снижения темпов роста мог стать слабый внутренний спрос, слабая инвестиционная активность, а также торговая война с США.

Они считают, что даже в случае достижения торговой сделки между Китаем и США, что является достаточно трудной задачей в этих условиях, она не станет панацеей для ускорения роста китайской экономики.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что стали известны подробности готовящегося торгового соглашения США и Китая. Для заключения перемирия Соединенных Штатов Америки (США) и Китая обязательным условием могут стать проверки Вашингтоном того, как Пекин будет проводить торговые реформы.