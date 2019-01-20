У Китаї очікується саме повільне зростання ВВП за 28 років

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Експерти вважають, що реальне зростання менше тих цифр, що публікуює влада

Експерти і аналітики заявили, що за підсумками 2018 року темпи зростання економіки в Китаї складуть 6,6%, що стане найнижчим показником з 1990 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційна влада Китаю повинна оголосити дані про зростання економіки в понеділок, 22 січня, але деякі аналітики заявили, що реальне зростання ВВП країни вже зараз є меншим тих цифр, які публікуютє влада.

Експерти вважають, що основними причинами зниження темпів росту міг стати слабкий внутрішній попит, слабка інвестиційна активність, а також торгова війна з США.

Вони вважають, що навіть у разі досягнення торговельної угоди між Китаєм і США, що є досить важким завданням в цих умовах, вона не стане панацеєю для прискорення зростання китайської економіки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що стали відомі подробиці підготовлюваної торгового угоди США і Китаю. Для укладення перемир'я Сполучених Штатів Америки (США) і Китаю обов'язковою умовою можуть стати перевірки Вашингтоном того, як Пекін буде проводити торгові реформи.