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У Китаї оцінили ризики виключення компаній з фондового ринку США

Новини » В світі    30.09.2019 - 11:32
У Китаї оцінили ризики виключення компаній з фондового ринку США
Ілюстративне фото (GettyImages)

Уряд Китаю заявив, що виключення компаній з фондових бірж США нанесе шкоду обом сторонам

Уряд Китаю вважає, що виключення китайських компаній з фондового ринку США призведе до нестабільної ситуації на міжнародних ринках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представника Міністерства закордонних справ Китаю Ген Шуана, такі дії завдадуть шкоди обом сторонам.

"Будь-яке роз'єднання Китаю та Сполучених Штатів завдасть шкоди обом сторонам і викличе нестабільність на міжнародних ринках", - заявив Шуан.

Нагадаємо, в п'ятницю, 27 вересня, з'явилася інформація, що США планують виключити китайські компанії з американських фондових бірж. Це повинно допомогти обмежити інвестиції США в Китай.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що торгові переговори між США і Китаєм відновляться 10-11 жовтня. Зустріч представників двох країн має відбутися у Вашингтоні. Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий розглянути можливість тимчасового торгового угоди з Китаєм, яке вирішить торговий спір між державами.

Під час виступу на Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп звинуватив Китай в не виконанні обіцянки, яке взяв на себе під час вступу до Світової організації торгівлі в 2001 році.

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