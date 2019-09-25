В Китае открыли крупнейший в мире аэропорт

В Пекине открылся новый международный аэропорт "Дасин", который является крупнейшим в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Его открытие было приурочено к государственному празднованию 70-летия Китайской народной республики. Китаю он обошелся 11,5 миллиарда долларов. Ежегодно он будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров и перевозить до четырех миллионов тонн груза. На четырех взлетно-посадочных полосах каждый час будут совершаться 300 взлетов самолетов и 300 посадок.

Дизайн "Дасина" был разработан в виде огромной морской звезды, целью которого было сократить расстояния, которые пассажирам надо будет пешком преодолевать на территории здания аэропорта. Он станет первым в стране аэропортом с двумя этажами прилета и двумя этажами отлета пассажиров. Для его строительства было снесено 11 населенных пунктов.

Власти Китая рассматривают аэропорт как важный шаг в повышении конкурентоспособности Пекина на международной арене.

Как сообщало ранее РБК-Украина, также в Китае официально состоялось открытие нового моста к Гонконгу и Макао. Самый длинный мост, протяженностью 55 километров, объединил эти города с континентальным Китаем.