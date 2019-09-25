В Китаї відкрили найбільший у світі аеропорт

У Пекіні запрацював новий міжнародний аеропорт "Дасін", який є найбільшим у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Його відкриття було приурочено до державного святкування 70-річчя Китайської народної республіки. Китаю він обійшовся 11,5 мільярда доларів. Щорічно він обслуговуватиме до 100 мільйонів пасажирів і перевозитиме до чотирьох мільйонів тон вантажу. Аеропорт має чотири злітно-посадкові смуги, на яких щогодини здійснюватимуться 300 злетів літаків і 300 посадок.

Дизайн "Дасіну" був розроблений у вигляді величезної морської зірки, метою якого було скоротити відстані, які пасажирам треба буде пішки долати на території будівлі аеропорту. Він стане першим у країні аеропортом з двома поверхами прильоту та двома поверхами відльоту пасажирів. Для його будівництва було знесено 11 населених пунктів.

Влада Китаю розглядає побудову аеропорту як важливий крок у підвищенні конкурентноздатності Пекіна на міжнародній арені.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, також у Китаї офіційно було відкрито міст до Гонконга та Макао. Він є найдовшим мостом через море, який з'єднує ці міста з континентальним Китаєм, і має протяжність 55 кілометрів.