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Глава ВОЗ не исключил большую вспышку коронавируса

Новости » В мире     29.01.2020 - 18:57
Глава ВОЗ не исключил большую вспышку коронавируса
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

Глава ВОЗ созвал экстренное заседание из-за потенциального глобального распространения вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения'я (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус не исключил большую вспышка нового коронавируса в мире. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, уже в трех странах за пределами Китая были зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку, что повышает потенциал глобального распространения.

"Большинство из 6000+ новых случаев коронавируса находятся в Китае - только 1%, или 68 случаев были зарегистрированы на сегодняшний день в других странах 15. Но была зафиксирована определенная передача от человека к человеку в 3 странах за пределами Китая. Это может свидетельствовать о потенциале для дальнейшего глобального распространения, поэтому я созвал экстренное заседание", - написал Гебреисус.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ созвал экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. Заседание состоится 30 января в штаб-квартире в Женеве. Во время заседания будет решаться несет ли международную угрозу распространение коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что на данный момент в Китае зафиксированы более 6 тысяч случаев заболевания. При этом 132 человека погибли.

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