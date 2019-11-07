У Китаї офіційно стартувала розробка 6G

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Уряд Китаю створило спеціальну групу по дослідженню і розробці технології шостого покоління

Китай офіційно почав досліджувати телекомунікаційні технології шостого покоління (6G). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в Китаї була створена національна група з досліджень і розробок у галузі технологій 6G.

"Китайські урядові міністерства та науково-дослідні інститути провели стартове нарада на цьому тижні, щоб створити національну групу з досліджень і розробок у галузі технологій 6G", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що мережі 6G будуть мати швидкість передачі даних від 100 Гбіт/с до 1 Тбіт/с, а управління мережами буде здійснюватися за допомогою штучного інтелекту.

Старт розробок технологій шостого покоління в Китаї почався через кілька днів після того, як три найбільших оператора зв'язку країни розгорнули послуги мобільного зв'язку 5G по всій країні. Спочатку очікувалося, що покриття всієї території Китаю мережею 5G буде здійснено на початку 2020 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що китайська компанія Huawei почала розробку мережевих рішень для стандарту 6G. Компанія веде спільну роботу відразу з 13 провідними дослідними інститутами. Запуск технологій очікується не раніше 2030 року.

Також повідомлялося, що в Україні в найближчі два роки має бути завершено впровадження технологій 3G і 4G. За словами віце-прем'єр-міністра цифровий трансформації України Михайла Федорова, впровадження технологій п'ятого покоління в Україні поки є недоцільним.