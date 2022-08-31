В Китае одна из компаний назначила искусственный интеллект на должность генерального директора

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Metro .

Отмечается, что Тан Ю стала первым роботом-гуманоидом на соответствующей должности.

"Мы верим, что искусственный интеллект - это будущее корпоративного управления, и наше назначение госпожи Тан Ю свидетельствует о нашем обязательстве по-настоящему принять использование искусственного интеллекта для трансформации способов ведения нашего бизнеса и, в конце концов, стимулировать наше будущее стратегический рост", – заявил руководитель компании Дэцзян Лю.

Ожидается, что Тан Ю обеспечит справедливое, а также эффективное рабочее место для всех работников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно искусственный интеллект идентифицировал личность оккупанта, который симулировал "амнезию" скрываясь в госпитале Кривого Рога.

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