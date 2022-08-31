В Китае одна из компаний назначила искусственный интеллект на должность генерального директора
Китайская компания NetDragon Websoft назначила искусственный интеллект на должность генерального директора. Виртуального гуманоидного робота зовут Тан Ю.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Metro.
Компания занимается разработкой онлайн-игр и мобильных приложений.
Ожидается, что Тан Ю обеспечит справедливое, а также эффективное рабочее место для всех работников.
"Мы верим, что искусственный интеллект - это будущее корпоративного управления, и наше назначение госпожи Тан Ю свидетельствует о нашем обязательстве по-настоящему принять использование искусственного интеллекта для трансформации способов ведения нашего бизнеса и, в конце концов, стимулировать наше будущее стратегический рост", – заявил руководитель компании Дэцзян Лю.
Отмечается, что Тан Ю стала первым роботом-гуманоидом на соответствующей должности.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно искусственный интеллект идентифицировал личность оккупанта, который симулировал "амнезию" скрываясь в госпитале Кривого Рога.
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