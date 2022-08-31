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В Китаї одна з компаній призначила штучний інтелект на посаду генерального директора

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Середа 31 серпня 2022 15:59
В Китаї одна з компаній призначила штучний інтелект на посаду генерального директора Фото: в Китаї одна з компаній призначила штучний інтелект на посаду генерального директора (pcmag.com)
Автор: Сергій Пишкін

Китайська компанія NetDragon Websoft призначила штучний інтелект на посаду генерального директора. Віртуального гуманоїдного робота кличуть Тан Ю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Metro.

Компанія займається розробкою онлайн-ігор та мобільних додатків.

Очікується, що Тан Ю забезпечить справедливе, а також ефективне робоче місце для усіх працівників.

"Ми віримо, що штучний інтелект - це майбутнє корпоративного управління, і наше призначення пані Тан Ю свідчить про наше зобов’язання по-справжньому прийняти використання штучного інтелекту для трансформації способів ведення нашого бізнесу та, зрештою, стимулювати наше майбутнє стратегічне зростання", – заявив керівник компанії Децзян Лю.

Зазначається, що Тан Ю стала першим роботом-гуманоїдом на відповідній посаді.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно штучний інтелект ідентифікував особистість окупанта, який симулював "амнезію" ховаючись у шпиталі Кривого Рогу.

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Штучний інтелект Китай
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