ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Симулировал "амнезию": Федоров рассказал, как искусственный интеллект разоблачил оккупанта

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 16:10
Симулировал "амнезию": Федоров рассказал, как искусственный интеллект разоблачил оккупанта Фото: Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российский военный из Магнитогорска симулировал "амнезию" скрываясь в госпитале Кривого Рога. Однако искусственный интеллект идентифицировал его личность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра цифровой трансформации Михаила Федорова в интервью для"Украинской правды".

По словам Федорова, военный заявлял, что якобы потерял речь и память, а также утверждал, что участвовал в боевых действиях.

Искусственный интеллект применили для идентификации личности россиянина. Как позже оказалось, он был жителем Магнитогорска, который воевал на стороне российской армии. После идентификации оккупанта сразу повязали.

Также Федоров рассказал, что искусственный интеллект научили распознавать спутниковые снимки касаемо свежих могил. Недавно в Севастополе обнаружили 455 могил на военном кладбище.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
DAILY
"Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин