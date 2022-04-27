В Китае обнаружен первый случай заболевания человека вирусом птичьего гриппа H3N8

Национальная комиссия здравоохранения КНР заявила, что в Китае зарегистрировали первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Инфекция обнаружена у четырехлетнего мальчика из центральной провинции Хэнань. 5 апреля у него появились лихорадка и другие симптомы после контакта с курами и воронами, которых выращивали в его доме.

При этом ни один из близких контактов не был заражен вирусом. Данный вариант вируса не обладает способностью эффективно заражать людей, поэтому риск крупномасштабной эпидемии низкий.

Вариант H3N8 ранее был обнаружен в других местах в мире у лошадей, собак, птиц и тюленей, но о случаях заболевания людей H3N8 еще не сообщалось.

В Китае присутствует множество различных штаммов птичьего гриппа, и некоторые из них периодически заражают людей, обычно работающих с птицей.

В Поднебесной огромные популяции как выращиваемых, так и диких птиц многих видов, что создает идеальную среду для смешивания и мутации птичьих вирусов.