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В Израиле птичий грипп сразил диких журавлей и фермы: сотни тысяч птиц уничтожат

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Израиль, Воскресенье 26 декабря 2021 03:59
В Израиле птичий грипп сразил диких журавлей и фермы: сотни тысяч птиц уничтожат Фото: в Израиле из-за птичьего гриппа уничтожат сотни тысяч птиц (pixabay.com)
Автор: Наталья Скороход

В Израиле смертельный вирус птичьего гриппа H5N1 сразил диких журавлей, а затем и фермы с птицей. В результате в стране придется уничтожить сотни тысяч птиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По данным Министерства сельского хозяйства, каждый пятый дикий журавль, живущий в Израиле или мигрирующий через него, был инфицирован вирусом птичьего гриппа.

Считается, что вирус распространился из мошава Маргалиот на ливанской границе. В этом районе 244000 кур-несушек содержатся на фермах в 60 курятниках. Фермы поставляют шесть миллионов яиц ежемесячно для потребления израильтянами.

Отмечается, что местные фермеры не смогли сообщить в режиме реального времени о росте смертности среди домашних птиц, что привело к быстрому распространению вируса.

Многие куры погибли к тому времени, когда прибыли инспекторы министерства. В одном курятнике из 2000 кур живыми остались только 70.

Министерство уже сообщило, что в ближайшие дни в районе Маргалиота должны быть уничтожены 320 000 кур-несушек.

В министерстве также заявили, что обеспокоены возможностью заражения людей вирусом через курятники, прилегающие к домам в мошаве.

Напомним, что птичий грипп также обнаружили в Южной Корее. Там заразились 10 тысяч уток.

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