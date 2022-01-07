В Великобритании птичий грипп обнаружили у человека

В Великобритании вирус птичьего гриппа обнаружили у человека. Об этом заявили в Агентстве безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Факт заражения птичьим гриппом человека обнаружили на юго-западе Англии.

"Человек заразился инфекцией в результате очень тесного, регулярного контакта с большим количеством инфицированных птиц, которых он держал в своем доме и вокруг него в течение длительного периода времени", - говорится в заявлении.

Случай был обнаружен официальными лицами, взявшими мазки у людей, которые были в тесном контакте с зараженными птицами. Они и обнаружили у пациента "низкий уровень гриппа".

"Лабораторный анализ показал, что это вирус типа "H5", обнаруженный у птиц, но пока не удалось подтвердить, что это инфекция H5N1 - штамм, который в настоящее время циркулирует у птиц в Великобритании", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что птичий грипп не должен распространиться на других людей, контактировавших с заболевшим. Сам пациент сейчас находится на изоляции.

"Все контакты человека, включая тех, кто посещал это помещение, были отслежены, и нет никаких доказательств дальнейшего распространения инфекции на кого-либо еще. Человек в настоящее время находится в хорошем состоянии и самоизолируется", - отметили в UKHSA.

Агентство отмечает, что штаммы птичьего гриппа крайне редко передаются от птиц к человеку, однако некоторые штаммы действительно могут распространяться среди людей.

"По-прежнему важно, чтобы люди не прикасались к больным или мертвым птицам и следовали советам DEFRA", - главный научный сотрудник UKHSA профессор Изабель Оливер.

О случае заражения человека птичьим гриппом уведомили ВОЗ.