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В Китае назвали предварительную причину смерти посла в Израиле

Новости » Политика     17.05.2020 - 22:41
В Китае назвали предварительную причину смерти посла в Израиле
Фото: Ду Вэй (Valentyn Ogirenko)

Официальный Китай пока не комментирует ситуацию

Официальный источник в китайской власти назвал предварительную причину смерти посла Китая в Израиле. Однако детали требуют дальнейшего уточнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

По данным официального источника, результаты предыдущего заключения показали, что экс-посол Китая в Украине Ду Вэй умер по причинам, связанным с его состоянием здоровья. Источник отметил, что детали смерти Ду Вэя требуют дальнейшего уточнения.

При этом Министерство иностранных дел пока не комментирует информацию о смерти своего посла Китая в Израиле.

Напомним, утром 17 мая израильские СМИ сообщили, что китайский посол Ду Вэй был найден мертвым в своем доме в городе Герцлия. Информацию о смерти бывшего китайского посла в Украине подтвердил чиновник МИД Израиля.

Как писало РБК-Украина, осенью 2019 года Ду Вэй высказывался в поддержку мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Китайский дипломат подчеркивал, что конфликт на Донбассе нанес огромные страдания украинскому народу.

Кроме того, китайский посол призвал США не вмешиваться во внутренние дела Украины во время операции по продаже предприятия "Мотор-Сич" инвесторам из Китая.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины КитайИзраильпосолпреступления
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