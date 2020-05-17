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У Китаї назвали попередню причину смерті посла в Ізраїлі

Новини » Політика     17.05.2020 - 22:41
У Китаї назвали попередню причину смерті посла в Ізраїлі
Фото: Ду Вей (Valentyn Ogirenko)

Офіційний Китай поки не коментує ситуацію

Офіційне джерело в китайській владі назвало попередню причину смерті посла Китаю в Ізраїлі. Однак деталі потребують подальшого уточнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

За даними офіційного джерела, результати попередніх висновків показали, що екс-посол Китаю в Україні Ду Вей помер через причини, пов'язані з його станом здоров'я. Джерело зазначило, що деталі смерті Ду Вея потребують подальшого уточнення.

При цьому Міністерство закордонних справ поки не коментує інформацію про смерть свого посла Китаю в Ізраїлі.

Нагадаємо, вранці 17 травня ізраїльські ЗМІ повідомили, що китайський посол Ду Вей був знайдений мертвим у своєму будинку в місті Герцлія. Інформацію про смерть колишнього китайського посла в Україні підтвердив посадовець МЗС Ізраїлю.

Як писало РБК-Україна, восени 2019 року Ду Вей висловлювався в підтримку мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Китайський дипломат наголошував, що конфлікт на Донбасі завдав величезні страждання українському народу.

Крім того, китайський посол закликав США не втручатися у внутрішні справи України під час операції з продажу підприємства "Мотор-Січ" інвесторам з Китаю.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України КитайІзраїльпосолпреступления
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