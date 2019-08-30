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Посол Китая призвал США не вмешиваться во внутренние дела Украины

Новости » Политика    30.08.2019 - 20:20
Посол Китая призвал США не вмешиваться во внутренние дела Украины
Иллюстративное фото (wartime.org.ua)

Посол подчеркнул, что продажа "Мотор-Сич" является исключительно коммерческим делом

Соединенные Штаты Америки не должны вмешиваться во внутренние дела Украины, в частности относительно продажи предприятия "Мотор-Сич". Об этом во время брифинга заявил посол Китайской Народной Республики (КНР) в Украине Ду Вэй, передает Reuters.

Так, по словам китайского дипломата, вопрос о покупке Китаем украинского предприятия "Мотор-Сич" это исключительно коммерческая деятельность.

"Все, что касается "Мотор-Сич", - это коммерческая деятельность, это бизнес между непосредственно "Мотор-Сич" и частным китайским предприятием", - заявил Ду Вэй.

Также посол опроверг заявления советника президента Соединенных Штатов по вопросам нацбезопасности Джона Болтона о том, что в случае покупки Китаем предприятия "Мотор-Сич", Россия сможет получить украинские технологии.

"Это необоснованные домыслы", - подчеркнул он.

Кроме того, Ду Вэй призвал США не вмешиваться во внутренние дела Украины по продаже предприятия "Мотор-Сич".

"Коммерческая деятельность должна регулироваться рыночными правилами, и ни одна страна не может влиять на это дело", - отметил посол.

Напомним, ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с призывом защитить оборонную отрасль Украины от "экспансии" Китая. Тогда же Болтон заявил, что это вопрос национальной безопасности.

Как писало РБК-Украина, газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома сообщила, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия "Мотор Сич", так как это может дать Пекину важные оборонные технологии. По данным WSJ, в настоящее время рассматривается вопрос о продаже украинского предприятия группы компаний, среди которых Beijing Skyrizon Aviation.

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Новости Украины КитайМотор СичСоединенные Штаты Америки
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