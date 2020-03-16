Ученые в Китае сделали открытие в борьбе с коронавирусом

В Китае молекулярные биологи выяснили, что коронавирус COVID-19 может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем - посредством белкового выроста молекулы CD147. Результаты опытов ученых были опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Китайские ученые выяснили, что для того, чтобы попасть в ткани и клетки человека, возбудитель COVID-19 использует как минимум еще один путь. Это белковый рецептор CD147.

"Мы хорошо знаем, что вирус использует рецептор ACE2 для проникновения в организм, однако он часто встречается в клетках сердца, почек и половых органов. Борьба с вирусом через этот белок может негативно повлиять на эти органы. Мы выделили еще один рецептор, чьи молекулы атакует вирус, что расширяет возможный арсенал средств для подавления инфекции", - говорится в отчете ученых.

Оказалось, что распространение вируса полностью блокировали даже относительно небольшие концентрации синтетических антител. Позже, наблюдая за зараженными клетками при помощи электронного микроскопа, ученые подтвердили, что оболочка вируса может сливаться с CD147. Эти результаты говорят о том, что уже созданные препараты, которые защищают человека от малярии и атипичной пневмонии, могут помочь в борьбе с эпидемией коронавируса.

В свою очередь американские ученые предложили использовать для терапии коронавируса антитела, находящиеся в крови уже переболевших COVID-19 и успешно излечившихся. По мнению ученых, внедрить этот метод иммунотерапии можно очень быстро, не дожидаясь разработки столь ожидаемой вакцины.

Напомним, что нидерландские ученые впервые обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.