В Китае от наводнения погибли 29 человек
Фото: в Китае от наводнения погибли 29 человек (twitter.com/Greenpeace)
В северной китайской провинции Шаньси в результате наводнений погибли 29 человек. Наводнение, вызванное обильными дождями, разрушило дома и посевы в двух провинциях близ Пекина.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.
14 человек погибли в результате падения в реку автобуса. Авария произошла в понедельник во время наводнения. А раньше в Шаньси погибли 15 человек.
Прямой экономический ущерб превышает 5 млрд юаней (770 млн долларов).
В провинции Шаньси в результате стихии разрушены тысячи домов, повреждены 190 тыс. гектаров посевов.
Ранее мы писали, что Китай накрыло мощное наводнение.