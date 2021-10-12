Китай накрыло мощное наводнение
Север Китая накрыло мощное наводнение. В результате непогоды погибли 15 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на South China Morning Post.
В обычно засушливом регионе за одну неделю выпала трехмесячная норма осадков.
По меньшей мере 60 угольных шахт в провинции - одном из крупнейших угледобывающих регионов Китая - были временно закрыты из-за наводнения.
Около 19 тысяч домов были разрушены из-за экстремальной погоды, а еще 18 тысяч зданий "серьезно повреждены".
По меньшей мере 1,75 миллиона жителей провинции пострадали от наводнения, из них 120 тысяч были благополучно эвакуированы.
#BREAKING #CHINA— loveworld (@LoveWorld_Peopl) October 11, 2021
CHINA: MASSIVE FLOODING AND LANDSLIDES IN SHANXI PROVINCE!
At least five people have died and 120,000 people evacuated after days of heavy downpour led to floods and landslides in the Chinese province of #Shanxi.#BreakingNews #Video #Flooding #Landslides pic.twitter.com/McNacriQun