Китай накрыло мощное наводнение

Север Китая накрыло мощное наводнение. В результате непогоды погибли 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на South China Morning Post .

В обычно засушливом регионе за одну неделю выпала трехмесячная норма осадков.

По меньшей мере 60 угольных шахт в провинции - одном из крупнейших угледобывающих регионов Китая - были временно закрыты из-за наводнения.

Около 19 тысяч домов были разрушены из-за экстремальной погоды, а еще 18 тысяч зданий "серьезно повреждены".

По меньшей мере 1,75 миллиона жителей провинции пострадали от наводнения, из них 120 тысяч были благополучно эвакуированы.