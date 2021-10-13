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У Китаї від повені загинули 29 людей

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Середа 13 жовтня 2021 06:45
У Китаї від повені загинули 29 людей Фото: у Китаї від повені загинули 29 людей (twitter.com/Greenpeace)
Автор: Анна Полисученко

У північній китайській провінції Шаньсі в результаті повеней загинули 29 людей. Повінь, викликана рясними дощами, зруйнувала будинки і посіви в двох провінціях поблизу Пекіна.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

14 людей загинули в результаті падіння в річку автобуса. Аварія сталася в понеділок під час повені. А раніше в Шаньсі загинули 15 людей.

Прямий економічний збиток перевищує 5 млрд юанів (770 млн доларів).

У провінції Шаньсі в результаті стихії зруйновані тисячі будинків, пошкоджено 190 тис. гектарів посівів.

Раніше ми писали, що Китай накрила потужна повінь.

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