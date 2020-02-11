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У Китаї почалися масові звільнення чиновників через коронавірус

Новини » В світі     11.02.2020 - 16:28
У Китаї почалися масові звільнення чиновників через коронавірус
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Уряд Китаю проводить звільнення чиновників в Хубэї через недостатнє реагування на спалах коронавірусу

Китай почав масові звільнення чиновників в провінції Хубей, в якій був зафіксований спалах нового коронавіруса. Про це повідомляє Business Insider.

Наголошується, що з посад були звільнені кілька керівників Комуністичної партії, серед яких секретар партії в комісії з охорони здоров'я в Хубэе, а також голова даної комісії. Крім цього сотні людей потрапили під слідство, були звільнені або отримали попередження в Хубэї через спалах коронавірусу.

Розслідування реагування посадовців на спалах коронавірусу почали Вище антикорупційне агентство Китаю і Національна спостережна комісія після смерті китайського лікаря Чи Веньляна, який першим виявив коронавірус в Хубэї, але місцева влада звинуватила його в поширенні неправдивої інформації.

Раніше РБК-Україна писало, що провідний консультант китайського уряду щодо кризи пов'язаній зі спалахом коронавіруса Чжун Наньшань заявив, що спалах нового коронавірусу має завершитися у квітні. При цьому епідемія досягне піку до кінця лютого.

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