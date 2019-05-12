В Китае в ДТП погибло более 10 человек

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В результате ДТП погибло 12 человек, еще 11 получили ранения

В поселке Сунмэн округа Вэньлин провинции Чжэцзян перевернулась сельскохозяйственная машина, что привело к гибели 12 человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Сообщается, что около 14:00 по местному времени во время движения на бок опрокинулся автомобиль, что привело к жертвам. В результате происшествия 8 человек погибли на месте, еще 4 скончались в больнице, 11 получили ранения. Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Правоохранители занимаются расследованием причин инцидента, а также ликвидацией последствий ДТП. Также для помощи пострадавшим были отправлены медицинские сотрудники из других больниц провинции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Тунисе в ДТП погибло более 10 человек. Глава управления гражданской обороны в городе полковник Мохамед аль-Джави рассказал, что столкновения произошло из-за взрыва шины одного из грузовиков и это привело к тому, что он повернул в противоположную сторону и совершил столкновения.