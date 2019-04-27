В Тунисе в ДТП погибло более 10 человек

Фото: место ДТП в Тунисе (twitter.com/hayatisirlar)

В результате ДТП погибло по меньшей мере 12 человек, еще 21 получил ранения

Министерство здравоохранения Туниса сообщило, что в результате столкновения двух грузовик в городе Сиди-Бузид погибло по меньшей мере 12 человек, еще 21 человек получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

В министерстве рассказали, что авария произошла утром в субботу, 27 апреля, когда столкнулись два грузовика, один из которых перевозил 30 человек.

Глава управления гражданской обороны в городе полковник Мохамед аль-Джави рассказал, что столкновения произошло из-за взрыва шины одного из грузовиков. Это привело к тому, что он повернул в противоположную сторону и совершил столкновения.

Сообщается, что грузовик перевозил женщин, которые работали в сельской местносте и это является популярным методом перевозки работников в регионе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ДТП с автобусом на Мадейре погибли 29 граждан Германии. ДТП произошло на крутом повороте над склоном, на котором расположены несколько домов, по одной из предварительных версий, из-за отказа тормозов автобус вылетел с дороги, перевернулся и упал на один из домов.

Напомним, в Перу в результате пожара в автобусе погибли не менее 20 человек, еще несколько пассажиров получили ранения. Огонь вспыхнул в двухэтажном автобусе, возгорание началось в задней части транспортного средства, поэтому люди, которые были на втором этаже, не смогли спуститься вниз и выбраться наружу.