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У Китаї в ДТП загинули понад 10 осіб

Новини » Надзвичайні події    12.05.2019 - 22:31
У Китаї в ДТП загинули понад 10 осіб
Ілюстративне фото (GettyImages)

В результаті ДТП загинули 12 людей, ще 11 отримали поранення

У селищі Сунмен округу Веньлін провінції Чжецзян перекинулася сільськогосподарська машина, що призвело до загибелі 12 осіб, ще 11 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Повідомляється, що близько 14:00 за місцевим часом під час руху на бік перекинувся автомобіль, що призвело до жертв. В результаті пригоди 8 осіб загинули на місці, 4 померли в лікарні, 11 отримали поранення. Всі постраждалі були доставлені в міську лікарню, де їм надається медична допомога.

Правоохоронці займаються розслідуванням причин інциденту, а також ліквідацією наслідків ДТП. Також для допомоги постраждалим були відправлені медичні працівники з інших лікарень провінції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Тунісі в ДТП загинуло більше 10 людей. Глава управління цивільної оборони в місті полковник Мохамед аль-Джави розповів, що зіткнення сталося через вибух шини однієї з вантажівок і це призвело до того, що він повернув у протилежний бік і скоїв зіткнення.

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