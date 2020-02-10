ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Китае допустили передачу коронавируса через воздух

Новости » В мире     10.02.2020 - 20:18
В Китае допустили передачу коронавируса через воздух
Иллюстративное фото (jyllands-posten dk)

Для точного подтверждения необходимы дополнительные исследования

В Китае допустили, что новый коронавирус 2019-nCoV способен передаваться воздушно-капельным путем. Об этом заявил директор бюро общественных дел Шанхая Дзен Кун, передает Newsweek.

По словам китайского чиновника, на данный момент нет точных данных относительно способов передачи нового коронавируса и для точного определения необходимы дополнительные исследования.

"Передача воздушно-капельным путем означает, что вирус сочетается с капельками влаги в воздухе, формируя аэрозоли. И вдыхание таких смесей приводит к заражению", - сказал Дзен Кун.

Напомним, ранее сообщалось, что новым путем передачи китайского коронавируса может стать диарея. В больнице Уханя диарея и тошнота наблюдались у 14 из 138 пациентов за 1-2 дня до развития лихорадки.

Ранее власти Китая подтвердили, что новый тип коронавирус, который вызвал вспышку пневмонии в стране, способен передаваться, в том числе от человека к человеку. Эксперты Госкомитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики подтвердили факты заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные.

Южная Корея из-за коронавируса закрыла порты для лайнеров В Британии закрыли больницу после выявления коронавируса у доктора
Новости Украины Китайвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь