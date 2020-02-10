У Китаї допустили передачу коронавіруса через повітря

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Для точного підтвердження необхідні додаткові дослідження

У Китаї допустили, що новий коронавірус 2019-nCoV здатний передаватися повітряно-крапельним шляхом. Про це заявив директор бюро громадських справ Shanghai Дзен Кун, передає Newsweek.

За словами китайського чиновника, на даний момент немає точних даних щодо способів передачі нового коронавіруса і для точного визначення необхідні додаткові дослідження.

"Передача повітряно-крапельним шляхом означає, що вірус поєднується з крапельками вологи в повітрі, формуючи аерозолі. І вдихання таких сумішей призводить до зараження", - сказав Дзен Кун.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новим шляхом передачі китайського коронавіруса може стати діарея. У лікарні Уханя діарея і нудота спостерігалися у 14 з 138 пацієнтів за 1-2 дні до розвитку лихоманки.

Раніше влада Китаю підтвердили, що новий тип коронавірус, який викликав спалах пневмонії в країні, здатний передаватися, зокрема від людини до людини. Експерти Держкомітету з питань охорони здоров'я Китайської Народної Республіки підтвердили факти зараження новим коронавірусом серед співробітників медустанов, в яких перебувають хворі.