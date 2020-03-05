В Китае число жертв коронавируса превысило 3 тыс. человек

В Китае число жертв коронавируса превысило 3 тысячи человек, больше всего умерли в провинции Хубэй. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР, передает Xinhua.

На территории материкового Китая в течение 4 марта зафиксировали 31 жертву коронавируснойинфекции нового типа. Наличие инфекции за сутки было выявлено у 139 человек, а 2189 пациентов вылечились и были выписаны из больницы.

В целом излечиться от коронавируса удалось 52 тысячам 45 пациентам. С момента выявления вируса на территории Китая заразилось 80 тысяч 409 человек. За все время от вируса умерли 3012 человек.

Напомним, в Италии количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19 достигло 2706, а число умерших достигло 107 человек. В то же время еще 276 пациентов выздоровели.