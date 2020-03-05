У Китаї число жертв коронавірусу перевищила 3 тис. людей

У Китаї число жертв коронавірусу перевищило 3 тисячі осіб, більше всього померли в провінції Хубей. Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР, передає Xinhua.

На території материкового Китаю протягом 4 березня зафіксували 31 жертву коронавірусної інфекції нового типу. Наявність інфекції за добу було виявлено у 139 осіб, ще 2189 пацієнтів вилікувались і були виписані з лікарні.

У цілому вилікуватися від коронавірусу вдалося 52 тисячам 45 пацієнтам. З моменту виявлення вірусу на території Китаю заразилося 80 тисяч 409 осіб. За весь час від вірусу померли 3012 осіб.

Нагадаємо, в Італії кількість випадків захворювання коронавірусом COVID-19 досягла 2706, а кількість померлих досягла 107 осіб. У той же час ще 276 пацієнтів одужали.