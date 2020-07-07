В Китае автобус упал в озеро: десятки погибших, среди жертв студенты

В китайской провинции Гуйчжоу пассажирский автобус упал в озеро. В результате 21 человек погиб, еще 15 получили различные травмы.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в полдень, 7 июля, в городе Аньшунь. Предположительно автобус потерял управление, после чего выехал на встречную полосу и съехал в озеро.

Среди пассажиров автобуса были студенты, сдавшие вступительные экзамены в колледж Гоакао. Один из студентов умер, еще четверо были госпитализированы.

При этом правоохранители продолжают устанавливать точное количество пассажиров, которые находились в автобусе на момент ДТП. К спасательной операции были привлечены около 100 спасателей, среди которых 17 дайверов.

Напомним, вчера, 6 июля, в Польше произошло ДТП с участием двух автобусов, в котором пострадали украинцы.

Кроме этого на прошлой неделе в Польше два грузовика столкнулись с автобусом, в котором находились граждане Украины.