У Китаї автобус впав в озеро: десятки загиблих, серед жертв студенти

У китайській провінції Гуйчжоу пасажирський автобус впав в озеро. В результаті 21 людина загинула, ще 15 отримали різні травми.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася опівдні, 7 липня, в місті Аньшунь. Імовірно автобус втратив керування, після чого виїхав на зустрічну смугу і з'їхав в озеро.

Серед пасажирів автобуса були студенти, які склали вступні іспити в коледж Гоакао. Один із студентів помер, ще четверо були госпіталізовані.

При цьому правоохоронці продовжують встановлювати точну кількість пасажирів, які перебували в автобусі на момент ДТП. До рятувальної операції були залучені близько 100 рятувальників, серед яких 17 дайверів.

Нагадаємо, вчора, 6 липня, у Польщі сталося ДТП за участю двох автобусів, в якій постраждали українці.

Крім цього минулого тижня у Польщі дві вантажівки зіткнулися з автобусом, в якому перебували громадяни України.