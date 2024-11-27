Кіт Келлог призначений спецпосланцем США щодо України, - Трамп

На думку Трампа, Келлог "має видатну військову та ділову кар'єру", а також досвід у сфері національної безпеки.

"Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними!" - заявив Трамп.

Що відомо про Келлога

Відомо, що Келлог в період з 2017 по 2021 роки обіймав високі посади в адміністрації Трампа. Зокрема, був главою апарату Ради національної безпеки і радника з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.

За даними ЗМІ, Келлог запропонував власний план припинення війни в Україні. Цей план передбачає, що постачання американської зброї Україні будуть тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з Росією. Водночас у США готові попередити Москву про наслідки відмови від переговорів, включно з посиленням підтримки Києва.

Мирний план Трампа

Трамп раніше заявляв, що може завершити війну між Росією та Україною за один день. За даними ЗМІ, одним із пунктів його "мирного плану" могла бути передача частини українських територій.

Нещодавно британські видання повідомили про нову версію плану Трампа, яка передбачає створення буферної зони між країнами, що охоронятиметься європейськими військами.