Кит Келлог назначен спецпосланником США по Украине, - Трамп

По мнению Трампа, Келлог "имеет выдающуюся военную и деловую карьеру", а также опыт в сфере национальной безопасности.

"Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и мир снова безопасными!" - заявил Трамп.

Что известно о Келлоге

Известно, что Келлог в период с 2017 по 2021 годы занимал высокие должности в администрации Трампа. В частности, был главой аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.

По данным СМИ, Келлог предложил собственный план прекращения войны в Украине. Этот план предусматривает, что поставки американского оружия Украине будут только при условии, что Украина согласится на мирные переговоры с Россией. При этом в США готовы предупредить Москву о последствиях отказа от переговоров, включая усиление поддержки Киева.

Мирный план Трампа

Трамп ранее заявлял, что может завершить войну между Россией и Украиной за один день. По данным СМИ, одним из пунктов его «мирного плана» могла быть передача части украинских территорий.

Недавно британские издания сообщили о новой версии плана Трампа, которая предусматривает создание буферной зоны между странами, которая будет охраняться европейскими войсками.