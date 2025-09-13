UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Кіт Келлог погодився з українським жартом про ППО: моя роль - "кіт", що приносить спокій

Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов та спецпредставник США Кіт Келлог (https://x.com/generalkellogg)
Автор: Каріна Левицька

Спецпредставник США Кіт Келлог під час візиту до Києва підтвердив символічність свого образу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

Спецпредставник США Кіт Келлог розповів про символічний статус "Кота" для українців. За його словами, цей образ означає безпеку та захист.

А оскільки його ім’я "Keith" співзвучне з українським словом "кіт", то Келлог зауважив, що його роль у Києві жартівливо назвали "котом".

"Коли "Кіт" відвідує Україну, Росія припиняє свої удари по цивільному населенню, даючи їм кілька ночей спокою. Спокою, який сильна Америка пропонує іншим країнам", - зазначив Келлог.

Спецпредставник також відзначив продуктивну зустріч з Головним управлінням розвідки України та генералом Кирилом Будановим біля. Цікаво, що їх зустріч відбулась саме біля пам’ятника коту.

Візит Келлог в Україну

Додамо, що це не перший візит генерала Келлога до України. Наприкінці серпня, у День незалежності, спецпредставник президента США вже приїжджав до Києва - він долучився до урочистих заходів, взяв участь у молитовному сніданку та провів зустрічі з українським керівництвом.

Тодішня поїздка тривала кілька днів. До цього Келлог також відвідував столицю у липні.

Його візити відзначаються тим, що під час перебування американського генерала в Києві росіяни утримуються від масованих ракетних обстрілів міста.

Навіть президент України Володимир Зеленський зазначив, що коли спецпредставник президента США Кіт Келлог перебуває в Києві, то війська РФ не завдають масованих ударів.

Він жартома сказав, що готовий надати генералу громадянство та квартиру.

