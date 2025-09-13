Спецпредставитель США Кит Келлог во время визита в Киев подтвердил символичность своего образа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.
Спецпредставитель США Кит Келлог рассказал о символическом статусе "Кота" для украинцев. По его словам, этот образ означает безопасность и защиту.
А поскольку его имя "Keith" созвучно с украинским словом "кот", то Келлог отметил, что его роль в Киеве шутливо назвали "котом".
"Когда "Кот" посещает Украину, Россия прекращает свои удары по гражданскому населению, давая им несколько ночей покоя. Спокойствия, которое сильная Америка предлагает другим странам", - отметил Келлог.
Спецпредставитель также отметил продуктивную встречу с Главным управлением разведки Украины и генералом Кириллом Будановым возле. Интересно, что их встреча состоялась именно у памятника коту.
Добавим, что это не первый визит генерала Келлога в Украину. В конце августа, в День независимости, спецпредставитель президента США уже приезжал в Киев - он присоединился к торжественным мероприятиям, принял участие в молитвенном завтраке и провел встречи с украинским руководством.
Тогдашняя поездка длилась несколько дней. До этого Келлог также посещал столицу в июле.
Его визиты отличаются тем, что во время пребывания американского генерала в Киеве россияне воздерживаются от массированных ракетных обстрелов города.
Даже президент Украины Владимир Зеленский отметил, что когда спецпредставитель президента США Кит Келлог находится в Киеве, то войска РФ не наносят массированных ударов.
Он в шутку сказал, что готов предоставить генералу гражданство и квартиру.