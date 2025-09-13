Спецпредставитель США Кит Келлог рассказал о символическом статусе "Кота" для украинцев. По его словам, этот образ означает безопасность и защиту.

А поскольку его имя "Keith" созвучно с украинским словом "кот", то Келлог отметил, что его роль в Киеве шутливо назвали "котом".

"Когда "Кот" посещает Украину, Россия прекращает свои удары по гражданскому населению, давая им несколько ночей покоя. Спокойствия, которое сильная Америка предлагает другим странам", - отметил Келлог.

Спецпредставитель также отметил продуктивную встречу с Главным управлением разведки Украины и генералом Кириллом Будановым возле. Интересно, что их встреча состоялась именно у памятника коту.