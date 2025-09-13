Спецпредставник США Кіт Келлог під час візиту до Києва підтвердив символічність свого образу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву .

Спецпредставник США Кіт Келлог розповів про символічний статус "Кота" для українців. За його словами, цей образ означає безпеку та захист.

А оскільки його ім’я "Keith" співзвучне з українським словом "кіт", то Келлог зауважив, що його роль у Києві жартівливо назвали "котом".

"Коли "Кіт" відвідує Україну, Росія припиняє свої удари по цивільному населенню, даючи їм кілька ночей спокою. Спокою, який сильна Америка пропонує іншим країнам", - зазначив Келлог.

Спецпредставник також відзначив продуктивну зустріч з Головним управлінням розвідки України та генералом Кирилом Будановим біля. Цікаво, що їх зустріч відбулась саме біля пам’ятника коту.