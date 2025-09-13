ua en ru
Кит Келлог согласился с украинской шуткой о ПВО: моя роль - "кот", приносящий спокойствие

Суббота 13 сентября 2025 18:13
Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов и спецпредставитель США Кит Келлог
Автор: Карина Левицкая

Спецпредставитель США Кит Келлог во время визита в Киев подтвердил символичность своего образа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

Спецпредставитель США Кит Келлог рассказал о символическом статусе "Кота" для украинцев. По его словам, этот образ означает безопасность и защиту.

А поскольку его имя "Keith" созвучно с украинским словом "кот", то Келлог отметил, что его роль в Киеве шутливо назвали "котом".

"Когда "Кот" посещает Украину, Россия прекращает свои удары по гражданскому населению, давая им несколько ночей покоя. Спокойствия, которое сильная Америка предлагает другим странам", - отметил Келлог.

Спецпредставитель также отметил продуктивную встречу с Главным управлением разведки Украины и генералом Кириллом Будановым возле. Интересно, что их встреча состоялась именно у памятника коту.

Keith Kellogg in a suit with a yellow tie stands outdoors near a statue of an eagle perched on a globe with a cat figure. A man in a black shirt and pants is beside him. Trees, a river, and a bridge are visible in the background under a partly cloudy sky.

Визит Кэллоуга в Украину

Добавим, что это не первый визит генерала Келлога в Украину. В конце августа, в День независимости, спецпредставитель президента США уже приезжал в Киев - он присоединился к торжественным мероприятиям, принял участие в молитвенном завтраке и провел встречи с украинским руководством.

Тогдашняя поездка длилась несколько дней. До этого Келлог также посещал столицу в июле.

Его визиты отличаются тем, что во время пребывания американского генерала в Киеве россияне воздерживаются от массированных ракетных обстрелов города.

Даже президент Украины Владимир Зеленский отметил, что когда спецпредставитель президента США Кит Келлог находится в Киеве, то войска РФ не наносят массированных ударов.

Он в шутку сказал, что готов предоставить генералу гражданство и квартиру.

Кит Келлог Война России против Украины
