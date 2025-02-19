Кіт Келлог у Києві. Що відомо про візит спецпредставника президента США

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На столичному вокзалі Келлога зустріла посол США в Україні Бріджик Брінк. Спецпредставник Трампа зробив невелику заяву.

"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії - слухати. Потім повернуся до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", - сказав він.

Головне про візит Кіта Келлога в Україну

Спеціальний посланник лідера США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог вирушив до Києва 18 лютого нічним потягом із Польщі.

Американський генерал повідомив, що приїде до Києва потягом із Варшави вранці 19 лютого, і перебуватиме в Україні протягом трьох днів. В рамках візиту запланована його зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

"Що стосується поїздки в Україну, то поїздка ще на стадії завершення, тобто чи я туди поїду, відповідь – так. Чи буде у мене можливість зустрітися з президентом Зеленським? Відповідь – так. Я буду там три дні, і я не вперше буду в Україні", – розповів спецпредставник Трампа напередодні.

Келлог відвідає Україну в рамках свого "європейського турне", яке включало поїздку на Мюнхенську конференцію з безпеки, переговори з країнами НАТО та ЄС.

Його візит анонсувався ще на початок січня 2025, до вступу Дональд Трампа на посаду президента Штатів, але через юридичні чинники був відтермінований.

Зазначимо, Кіт Келлог вже приїздив до України у 2023 році, але як приватна особа. Під час першого візиту він відвідав Харків та інші міста, що постраждали від війни.

Мета поїздки

Метою поїздки Келлога в Європу та його візиту в Україну в Державному департаменті США назвали просування мети президента Трампа щодо припинення російсько-української війни та забезпечення "миру силою".

"Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента США", – зазначено в публікації на сайті відомства.

В Україні Кіт Келлог має зустрітися з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни, пояснили в Держдепі.

Спецпредставник Трампа зазначив, що під час візиту до Києва буде спиратися на переговори віцепрезидента США Джей Ді Венса із президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися на полях Мюнхенської безпекової конференції. Келлог назвав ці переговори "конструктивними".

Нагадаємо, команди України та Сполучених Штатів у Мюнхені домовилися продовжити роботу над документом щодо економічного партнерства між країнами, та обговорили підготовку кроків для завершення війни.

Фото: Кіт Келлог вирушає до Європи (x.com/SPE_Kellogg)

Кіт Келлог розповів, що за підсумками його візиту буде порівняння позицій сторін щодо досягнення миру в Україні. Окрему інформацію надасть інший представник глави Білого дому Стівен Віткофф, який був присутній 18 лютого на переговорах США із РФ у Саудівській Аравії.

За словами Келлога, результати їх поїздок із Віткоффом будуть обговорюватися з президентом США Дональдом Трампом, і потім буде створена рамка, з якою треба буде працювати далі.

Програма візиту

Спецпредставник президента США не озвучував деталі свого кількаденного візиту до Києва, окрім анонсу зустрічі із Володимиром Зеленським.

Водночас президент України розповів, що Кіт Келлог під час поїздки може зустрітися з військовими, дипломатами та представниками Міністерства оборони.

Ймовірно, відбудеться зустріч американського генерала з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та командирами бригад.

Також голова держави заявив, що хоче запропонувати посланцю Трампа відвідати фронт.

Очікування України

Темою обговорення на зустрічі Зеленського і Келлога мають стати гарантії безпеки.

Також Володимир Зеленський розраховує на поглиблене вивчення ситуації в Україні американською стороною під час візиту Кіта Келлога.

"Я хочу, щоб він вивчив всі питання, деталі, щоб він поспілкувався передусім з нашими військовими та дипломатами, щоб він побачив все на різному рівні", – пояснив Зеленський свою пропозицію Келлогу відвідати лінію фронту.

Президент України також зазначив, що після повернення Келлога до США може прояснитися перспектива його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Позиція Келлога щодо завершення війни

Ще під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа Кіт Келлог став відомий, як автор "мирного плану" майбутньої адміністрації Білого дому щодо завершення війни в Україні. У цьому плані йшлося про заморозку конфлікту на лінії бойового зіткнення, можливе відтермінування вступу України до НАТО тощо.

Після офіційного призначення на посаду спецпредставника президента США з питань України та Росії Келлог заявив, що готовий працювати для забезпечення миру через силу, відстоюючи інтереси США.

Також він висловлював думку, що для завершення війни обидвом сторонам доведеться йти на поступки. Допускав проведення виборів в Україні до кінця 2025 року та не виключав посилення санкцій проти РФ в разі відмови від переговорів.

На Мюнхенській конференції з безпеки Кіт Келлог публічно взяв на себе зобов'язання протягом 180 днів залучити всі сторони до завершення війни в Україні. Він припустив, що припинення вогню та досягнення сталого миру можливе протягом кількох місяців, а не років.

Також американський генерал заявив, що жодна мирна угода не буде нав'язана Україні, і що рішення прийматиме українська сторона. За словами Келлога, США вислухають всі сторони та сприятимуть гарантіям безпеки для України.

Водночас він зазначив, що Україна може втратити свої території в рамках мирної угоди, але це не обов'язково визнавати на юридичному рівні.

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви спецпредставника президента США Кіта Келлога, заяви президента України Володимира Зеленського, інформація сайту Державного департаменту США, публікації Reuters, "Інтерфакс-Україна".