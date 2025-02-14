Зеленський після зустрічі з делегацією США: готові рухатися до миру, чекаємо на Келлога
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віце-президентом США Джей Ді Венсом. Він вказав на кілька ключових моментів за її підсумками.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт та Telegram президента.
"Провів хорошу зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вдячний йому та всій його команді за обговорення, у якому також узяли участь держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник генерал Кіт Келлог", - розповів він.
Зокрема, команди України та Сполучених Штатів домовилися продовжити роботу над підготовкою документа щодо економічного партнерства між країнами, в тому числі сторони обговорили низку ключових питань.
"Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що Україна готова рухатися максимально швидко до реального, гарантованого миру.
"Ми готові якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру. Щиро цінуємо рішучість президента Трампа, яка може допомогти зупинити війну й забезпечити Україні справедливість і гарантії безпеки", - констатував він.
Президент також подякував віце-президенту США та всій команді за продуктивну зустріч.
"Наша перша зустріч. Не остання, я впевнений. І те, що нам справді потрібно, - більше говорити, більше працювати й готувати план, як зупинити Путіна й закінчити війну. Ми дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки. І ми продовжимо наші зустрічі та нашу роботу", - підсумував Зеленський.
Угода про партнерство зі США
Днями США представили Україні проект угоди щодо природних ресурсів. Як тоді зазначалась, сама угода може бути досягнута на Мюнхенській конференції.
Вже сьогодні, 14 лютого, за даними РБК-Україна, Україна доопрацювала угоду про партнерство з США щодо рідкісноземельних металів. Проєкт меморандуму передали американській стороні.
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