UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Кіт-герой урятував родину під час нічної пожежі у Львівській області

Фото ілюстративне: Кіт з господарем (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Львівській області кіт допоміг господарям уникнути трагедії. Він вночі розбудив людей, коли почав горіти їхній будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДСНС Львівської області.

Подія сталася у місті Хирів Самбірського району. Домашній кіт вночі розбудив господарів, коли на даху будинку спалахнула пожежа.

Надзвичайна ситуація трапилася в ніч на 9 травня. Поки родина спала, вогонь охопив дах оселі. Пухнастий улюбленець почав нявкати, бігати по кімнаті й зрештою збудив господарів. Ті, відчувши запах диму, миттєво залишили будинок і викликали рятувальників.

Пожежу вдалося ліквідувати. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Рятувальники зазначають, що часто домашні тварини відчувають небезпеку раніше за людей. Вони можуть сповіщати про неї, тому варто дослухатися до їхніх сигналів.

Раніше РБК-Україна писало про 5 народних прикмет, за якими кіт може передбачити події в житті людини. Йдеться про його поведінку перед поїздкою, реакцію на гостей, колір шерсті, звички лягати на певні частини тіла (що може свідчити про хвороби), а також віру в те, що прихистити кота - до фінансового успіху.

Також ми розповідали історію порятунку кота, який сам провів шість днів у зачиненій квартирі після мобілізації власника. Після цього в ТЦК та СП пояснили, чи передбачено час для вирішення побутових справ під час мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Домашні твариниКішки