Кот-герой спас семью во время ночного пожара во Львовской области

Происшествие произошло в городе Хыров Самборского района. Домашний кот ночью разбудил хозяев, когда на крыше дома вспыхнул пожар.

Чрезвычайная ситуация случилась в ночь на 9 мая. Пока семья спала, огонь охватил крышу дома. Пушистый любимец начал мяукать, бегать по комнате и в конце концов разбудил хозяев. Те, почувствовав запах дыма, мгновенно покинули дом и вызвали спасателей.

Пожар удалось ликвидировать. К счастью, никто из людей не пострадал.

Спасатели отмечают, что часто домашние животные чувствуют опасность раньше людей. Они могут оповещать о ней, поэтому стоит прислушиваться к их сигналам.