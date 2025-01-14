У мережі розповіли, як рятували кота після мобілізації господаря: реакція ТЦК

Нещодавно у мережі розповіли про порятунок кота, який після мобілізації господаря залишався сам у зачиненій квартирі впродовж шести днів. Згодом у ТЦК та СП пояснили, чи мають українці час для вирішення побутових питань в межах мобілізаційних процесів.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

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Порятунок кота із зачиненої квартири після мобілізації господаря

У середу, 8 січня 2025 року, громадська організація "Зоопатруль Україна", що спеціалізується на лікуванні та адопції постраждалих від війни тварин, повідомила у своєму Facebook про випадок, пов'язаний нібито з мобілізаційним процесом.

"Власника цього котика ТЦК забрало просто з вулиці й навіть не дозволили передати ключі від квартири знайомим", - написали зоозахисники.

Вони уточнили, що "руденький шість днів просидів зачинений без води".

"Спершу він гучно нявкав, а потім раптово перестав. Сусіди стали переживати через це. Коли ми приїхали на виклик, то найбільше боялися, що вже трапилося непоправне", - йдеться у дописі "ЗооПатруль UA".

Зазначається, що двері квартири відкрили "під наглядом поліції" та "з дозволу власника".

"Виявилося, що котик застряг у кватирці на балконі. Наш Дмитро Ревнюк казав, що це був чи не перший кіт, якого він не зміг посадити у переноску. Котик обійняв його лапками, притулився мордочкою і став голосно мурчати. Так, обійнявшись, вони й доїхали до притулку", - повідомили активісти.

Порятунок тварини (скриншот: facebook.com/ZooPatrul.UA)

Уточнюється, що "котик був дуже зневоднений, на стресі він не їв".

З огляду на це йому ставили крапельниці для відновлення та згодом намагались відгодувати.

Годування постраждалого кота (скриншот: facebook.com/ZooPatrul.UA)

Активісти пообіцяли також (із дозволу власника) шукати тварині (коли їй стане краще) нову родину.

Допис "ЗооПатруль UA" (скриншот: facebook.com/ZooPatrul.UA)

Крім того, зоопатруль опублікував відео, на якому було зафіксовано порятунок кота.

Розв'язання побутових питань під час мобілізації: пояснення ТЦК

У вівторок, 14 січня, заступниця начальника районного ТЦК та СП у місті Києві, майор Лариса Козак під час прес-конференції Сухопутних військ України на тему "Мобілізація" (про права та обов'язки громадян під час мобілізації) розповіла, що виходячи з власного досвіду, про подібні випадки не знає.

"Зі свого досвіду... хочу сказати, мені такі випадки невідомі... Ні щодо неможливості громадян поспілкуватися (в межах мобілізаційних процесів, - Ред.) із родичами, ні щодо вирішення якихось побутових питань, ні щодо передачі ключів", - повідомила вона.

Представниця територіального центру комплектування та соціальної підтримки додала, що, дійсно, нещодавно натрапила на відео, "де громадянин каже про те, що він потрапив у ТЦК, і в нього шість днів був один котик".

"Мені більше про це нічого не відомо. Ми такої діяльності не допускаємо... Єдине, що хочу сказати: на вирішення побутових питань, дійсно, громадянину відводиться час", - зазначила Козак.

Вона пояснила, що чинним законодавством України визначено (для громадян, які прибули до ТЦК та СП особисто), що "якщо вони підлягають мобілізації, термін їх явки та майбутньої мобілізації визначається двома місяцями".

"Для громадян, які були доставлені порушниками, такої норми, привілею, немає", - наголосила військовослужбовиця.

Вона нагадала, що навчальний центр або розподільчий пункт - це "не місце позбавлення волі".

"Туди - нормальний допуск. Звичайно, з урахуванням певних обмежень, режимів... Але туди прибувають і родичі, і знайомі, і навіть адвокати. І там надається повна фахова медична допомога", - розповіла заступниця начальника столичного РТЦК та СП.

Вона уточнила, що йдеться про період (етап), в межах якого людина спершу потрапляє на розподільчий пункт і потім відправляється на базу загальної військової підготовки.

"Це не приміщення, де когось позбавляють волі, та незаконно утримують, і не допускають... Тому повністю я не підтримую цю тезу", - підсумувала Козак.