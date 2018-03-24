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Кистион задекларировал более 526 тыс. гривен заработной платы за 2017 год

НовостиПолитика    24.03.2018 - 15:17
Фото: Владимир Кистион (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Кистион (kmu.gov.ua)

Его супруга в прошлом году получила свыше 90 тыс. гривен зарплаты

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион задекларировал 526 тыс. 759 гривен заработной платы. Соответствующие данные размещены в Едином государственном реестре деклараций.

Его жена Валентина Кистион в прошлом году получила 90 тыс. 401 гривен зарплаты от коммунального предприятия "Винницаоблтеплоэнерго" и доход от сдачи имущества в аренду в размере 14 тыс. 788 гривен.

Вице-премьер-министр также внес в декларацию 802 тысячи гривен наличных и 44 470 гривен на счету в "Ощадбанке" и 354 гривен на счету "ПриватБанка".

Кроме того, Кистион владеет легковым автомобилем ЕрАЗ 762, а его жена легковым автомобилем Toyota Highlander 2010 года выпуска, легковым автомобилем ЛУАЗ 969М и бортовым прицепом.

Согласно е-декларации, Кистион имеет в собственности земельный участок в с. Агрономическое Винницкой области площадью 900 кв. м и арендует квартиру в Киеве площадью 53,9 кв. м.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Павел Климкин задекларировал 732 805 гривен заработной платы и 14,6 тысяч гривен процентов по банковским вкладам.

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Теги публикации: Декларации о доходах, доходы, зарплата  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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