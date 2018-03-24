Климкин задекларировал свыше 732 тысяч гривен зарплаты за 2017 год

Глава МИД также внес в декларацию 47 тысяч евро и 33 тысячи долларов наличности

Министр иностранных дел Павел Климкин задекларировал 732 805 гривен заработной платы и 14,6 тысяч гривен процентов по банковским вкладам. Соответствующие данные размещены в Едином государственном реестре деклараций.

Глава украинского МИД также внес в декларацию 47 тысяч евро и 33 тысячи долларов наличности и 448 186 гривен на счете в "Ощадбанке".

Супруга министра задекларировала 45 тысяч евро и 55 тысяч долларов наличности, а также легковой автомобиль Volvo S40.

Кроме того, Климкин владеет двумя земельными участками в селе Козын Обуховского района Киевской области площадью 640 кв.м и 560 кв.м и легковым автомобилем Skoda. При этом его супруга владеет квартирой в Киеве площадью 68,2 кв.м и 1/3 квартиры в столице общей площадью 90,4 кв.м.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Украины Степан Полторак задекларировал более 951 тыс. гривен дохода за 2017 год.