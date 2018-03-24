Кістіон задекларував понад 526 тис. гривень заробітної плати за 2017 рік

Його дружина в минулому році отримала понад 90 тис. гривень зарплати

Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон задекларував 526 тис. 759 гривень заробітної плати. Відповідні дані розміщені в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Його дружина Валентина Кістіон в минулому році отримала 90 тис. 401 гривень зарплати від комунального підприємства "Вінніцаоблтеплоенерго" та дохід від здачі майна в оренду в розмірі 14 тис. 788 гривень.

Віце-прем'єр-міністр також вніс у декларацію 802 тисячі гривень готівки і 44 470 гривень на рахунку в "Ощадбанку" та 354 гривень на рахунку "ПриватБанку".

Крім того, Кістіон володіє легковим автомобілем ЄрАЗ 762, а його дружина легковим автомобілем Toyota Highlander 2010 року випуску, легковим автомобілем ЛУАЗ 969М та бортовим причепом.

Згідно е-декларації, Кістіон має у власності земельну ділянку в с. Агрономічне Вінницької області площею 900 кв. м і орендує квартиру в Києві площею 53,9 кв. м.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Павло Клімкін задекларував 732 805 гривень заробітної плати та 14,6 тисяч гривень процентів за банківськими вкладами.