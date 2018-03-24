Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кістіон задекларував понад 526 тис. гривень заробітної плати за 2017 рік

НовиниПолітика    24.03.2018 - 15:17
Фото: Володимир Кістіон (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Кістіон (kmu.gov.ua)

Його дружина в минулому році отримала понад 90 тис. гривень зарплати

Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон задекларував 526 тис. 759 гривень заробітної плати. Відповідні дані розміщені в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Його дружина Валентина Кістіон в минулому році отримала 90 тис. 401 гривень зарплати від комунального підприємства "Вінніцаоблтеплоенерго" та дохід від здачі майна в оренду в розмірі 14 тис. 788 гривень.

Віце-прем'єр-міністр також вніс у декларацію 802 тисячі гривень готівки і 44 470 гривень на рахунку в "Ощадбанку" та 354 гривень на рахунку "ПриватБанку".

Крім того, Кістіон володіє легковим автомобілем ЄрАЗ 762, а його дружина легковим автомобілем Toyota Highlander 2010 року випуску, легковим автомобілем ЛУАЗ 969М та бортовим причепом.

Згідно е-декларації, Кістіон має у власності земельну ділянку в с. Агрономічне Вінницької області площею 900 кв. м і орендує квартиру в Києві площею 53,9 кв. м.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Павло Клімкін задекларував 732 805 гривень заробітної плати та 14,6 тисяч гривень процентів за банківськими вкладами.

Кабмін пропонує звільнити іноземців-керівників держпідприємств від декларування доходів Ректор НМУ Амосова розповіла про свої статки
Теги публікації: Декларації про доходи, доходы, зарплата  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top