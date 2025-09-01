Якість повітря в Києві різко погіршилася: де ситуація найгірша

Раніше РБК-Україна розповідало, що впливає на стан повітря в Україні. В Укргідрометцентрі пояснюють, що основні джерела забруднення - транспортні вихлопи та опалення твердим паливом. Найбільш рівень небезпечних частинок PM2.5 у містах зростає у холодну пору року.

Також ми писали, що війна в Україні спричинила масштабні екологічні наслідки - від забруднення повітря, води та ґрунтів до руйнування заповідних територій. За словами еколога Тетяни Тимочко, вибухи, пожежі та підрив гідроспоруд призвели до викидів токсичних речовин і втрати доступу мільйонів людей до безпечної води.