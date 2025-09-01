Качество воздуха в Киеве резко ухудшилось: где ситуация хуже всего

Ранее РБК-Украина рассказывало, что влияет на состояние воздуха в Украине. В Укргидрометцентре объясняют, что основные источники загрязнения - транспортные выхлопы и отопление твердым топливом. Наиболее уровень опасных частиц PM2.5 в городах растет в холодное время года.

Также мы писали, что война в Украине вызвала масштабные экологические последствия - от загрязнения воздуха, воды и почв до разрушения заповедных территорий. По словам эколога Татьяны Тимочко, взрывы, пожары и подрыв гидросооружений привели к выбросам токсичных веществ и потере доступа миллионов людей к безопасной воде.