Якість повітря у Києві найгірша у світі: столиця очолила антирейтинг

Зранку п'ятниці, 20 вересня, в Києві зафіксували суттєве погіршення якості повітря . Вже незабаром столиця України очолила онлайн-рейтинг міст із високим рівнем забруднення повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані рейтингу IQAir.

Після столиці України у цьому рейтингу були зазначені такі міста:

175 пунктів, зафіксованих у Києві, свідчать про те, що повітря в місті нині - "нездорове".

Згідно з даними провідного світового постачальника даних щодо забруднення повітря IQAir, столиця України на деякий час посіла перше місце серед міст світу - через незадовільну якість повітря.

Нагадаємо, ще 16 вересня під Вишгородом у Київській області сталася чимала лісова пожежа. У зв'язку з цим влада Києва попередила мешканців столиці про ймовірне погіршення якості повітря, а також заздалегідь давала відповідні рекомендації.

Крім того, сильні пожежі спостерігались у Харківській області. Там загорілися ліси, після чого вогонь перекинувся на Київський район міста Харкова.

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