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Якість повітря у Києві найгірша у світі: столиця очолила антирейтинг

П'ятниця 20 вересня 2024 10:38
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Якість повітря у Києві найгірша у світі: столиця очолила антирейтинг Якість повітря в Києві суттєво погіршилась (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Зранку п'ятниці, 20 вересня, в Києві зафіксували суттєве погіршення якості повітря. Вже незабаром столиця України очолила онлайн-рейтинг міст із високим рівнем забруднення повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані рейтингу IQAir.

Позиція Києва у рейтингу

Згідно з даними провідного світового постачальника даних щодо забруднення повітря IQAir, столиця України на деякий час посіла перше місце серед міст світу - через незадовільну якість повітря.

175 пунктів, зафіксованих у Києві, свідчать про те, що повітря в місті нині - "нездорове".

Якість повітря у Києві найгірша у світі: столиця очолила антирейтинг

Позиція Києва в рейтингу (скриншот: iqair.com/world-air-quality-ranking)

Після столиці України у цьому рейтингу були зазначені такі міста:

  • Каїр, Єгипет
  • Колката, Індія
  • Дакка, Бангладеш
  • Кіншаса, Демократична Республіка Конго

Нагадаємо, ще 16 вересня під Вишгородом у Київській області сталася чимала лісова пожежа. У зв'язку з цим влада Києва попередила мешканців столиці про ймовірне погіршення якості повітря, а також заздалегідь давала відповідні рекомендації.

Крім того, сильні пожежі спостерігались у Харківській області. Там загорілися ліси, після чого вогонь перекинувся на Київський район міста Харкова.

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