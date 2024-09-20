Качество воздуха в Киеве самое плохое в мире: столица возглавила антирейтинг

Утром пятницы, 20 сентября, в Киеве зафиксировали существенное ухудшение качества воздуха. Вскоре столица Украины возглавила онлайн-рейтинг городов с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга IQAir.

Позиция Киева в рейтинге Согласно данным ведущего мирового поставщика данных по загрязнению воздуха IQAir, столица Украины на какое-то время заняла первое место среди городов мира - из-за неудовлетворительного качества воздуха. 175 пунктов, зафиксированных в Киеве, свидетельствуют о том, что воздух в городе сейчас - "нездоровый". Позиция Киева в рейтинге (скриншот: iqair.com/world-air-quality-ranking) После столицы Украины в этом рейтинге были указаны следующие города: Каир, Египет

Калькутта, Индия

Дакка, Бангладеш

Киншаса, Демократическая Республика Конго