ua en ru
Пт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Качество воздуха в Киеве самое плохое в мире: столица возглавила антирейтинг

Пятница 20 сентября 2024 10:38
UA EN RU
Качество воздуха в Киеве самое плохое в мире: столица возглавила антирейтинг Качество воздуха в Киеве существенно ухудшилось (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Утром пятницы, 20 сентября, в Киеве зафиксировали существенное ухудшение качества воздуха. Вскоре столица Украины возглавила онлайн-рейтинг городов с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга IQAir.

Позиция Киева в рейтинге

Согласно данным ведущего мирового поставщика данных по загрязнению воздуха IQAir, столица Украины на какое-то время заняла первое место среди городов мира - из-за неудовлетворительного качества воздуха.

175 пунктов, зафиксированных в Киеве, свидетельствуют о том, что воздух в городе сейчас - "нездоровый".

Качество воздуха в Киеве самое плохое в мире: столица возглавила антирейтинг

Позиция Киева в рейтинге (скриншот: iqair.com/world-air-quality-ranking)

После столицы Украины в этом рейтинге были указаны следующие города:

  • Каир, Египет
  • Калькутта, Индия
  • Дакка, Бангладеш
  • Киншаса, Демократическая Республика Конго

Напомним, еще 16 сентября под Вышгородом в Киевской области произошел большой лесной пожар. В связи с этим власти Киева предупредили жителей столицы о вероятном ухудшении качества воздуха, а также заранее давали соответствующие рекомендации.

Кроме того, сильные пожары наблюдались в Харьковской области. Там загорелись леса, после чего огонь перекинулся на Киевский район города Харькова.

Читайте также, как россияне сбрасывают на территорию Украины банки с зажигательной смесью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Пожар Рейтинг Минэкологии
NEWS
Не только Киев. Ухудшение качества воздуха фиксируют по Украине (карты)
Не только Киев. Ухудшение качества воздуха фиксируют по Украине (карты)
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти